A Courmayeur il premio "The Car of The Year"

A Courmayeur Mont Blanc il gran finale prima di scoprire la vincitrice a Ginevra e un convegno su «Il futuro della mobilità e la transizione verso l’elettrico».

Grande successo per il tour del mensile Auto organizzato anche quest’anno per presentare e far testare le finaliste del premio internazionale The Car of The Year 2024. Le prime tappe si sono tenute a Milano e a Breuil-Cervinia e l’ultimo weekend di febbraio sarà la volta di Courmayeur Mont Blanc per conoscere le sette vetture finaliste del premio più ambito. Tre week end per vedere le auto più importanti del mercato ed effettuare dei test drive esclusivi.

Classe E la wagon inarrestabile



Auto è il magazine italiano organizzatore del premio The Car of The Year e ogni anno offre agli appassionati l’occasione per testare le auto finaliste che quest’anno sono già state esposte a Milano CityLife Shopping District in piazza Tre Torri dal 26 al 28 gennaio e a Breuil-Cervinia in via Carrel dal 9 all’11 febbraio.

Dal oggi a domenica le auto saranno a Courmayeur nella Piazza dello Chalet de L’Ange e la vincitrice verrà poi eletta il 26 febbraio al Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra.

La tappa di Courmayeur Mont Blanc sarà anche l’occasione per un incontro che si terrà nel pomeriggio del 24 febbraio al Centro Congressi Courmayeur, sul tema «Il futuro della mobilità e la transizione verso l’elettrico» a cui interverranno il Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta Renzo Testolin, gli Assessori regionali Luigi Bertschy e Giulio Grosjacques, il Sindaco di Courmayeur Roberto Rota e gli AD di alcune delle case auto finaliste del premio.

Una Defender dedicata a Londra



Centinaia i test drive effettuati e migliaia i visitatori che hanno incontrato le auto del premio The Car of The Year 2024 a Milano CityLife Shopping District e a Breuil-Cervinia, a conferma dell’importanza di un tour che permette di scoprire ogni anno le vetture finaliste, di ricevere spiegazioni dai giornalisti di Auto e di effettuare test drive in presenza di driver professionisti per sfruttare al meglio l’esperienza della prova.

The Car of the Year dal 1964 premia la vettura più interessante dell’anno, organizzato da nove testate europee e per l’Italia rappresentato dal mensile di settore Auto.

Il premio Car of the Year viene organizzato da 61 anni da nove prestigiose testate internazionali e la validità è assicurata dall’ampio numero di votanti, ben 59 giornalisti di 22 paesi che dopo aver analizzato le candidate selezionano le sette finaliste. La votazione definitiva e la conseguente elezione della vincitrice avverrà lunedì 26 febbraio al Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra.