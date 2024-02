Un febbraio a tutta Hyundai

Simone Vitta 12 febbraio 2024 a

Hyundai Italia presenta un’iniziativa commerciale esclusiva per il mese di febbraio: un bonus da duemila euro su tutta la gamma citycar (i10, i20, Bayon), Nuova Kona e Tucson. Il bonus è cumulabile con le campagne in corso ed è dedicato a tutti i clienti che rottamano un’auto più vecchia di 10 anni e acquistano nel mese di febbraio 8 febbraio 2024. Nell’ottica di offrire ai clienti le migliori soluzioni per entrare nel mondo del brand, Hyundai Italia annuncia una speciale iniziativa commerciale per il mese di febbraio: un bonus pari a 2.000 euro su tutti i modelli della gamma citycar (i10, i20, Bayon),

Nuova Kona (ibrida e termica) e Tucson (ibrida e termica). L’esclusivo Ecoincentivo Hyundai è aggiuntivo e cumulabile con le campagne già avviate a inizio mese, e nasce per rispondere da un lato all'esaurimento dei fondi dell’Ecobonus statale, dall’altro alle tempistiche necessarie per l’allocazione delle nuove risorse pubbliche. L’iniziativa è dedicata a chi rottama un usato immatricolato prima del 31/12/2013 (a prescindere dalla normativa Euro), e acquista un nuovo veicolo Hyundai tra quelli sopra citati con immatricolazione entro il 29 febbraio 2024.

L’Ecoincentivo Hyundai ricalca quindi il bonus che il cliente avrebbe ricevuto secondo lo schema d’incentivi in vigore finora. “Con questa iniziativa intendiamo dare continuità all’opportunità di accedere alla mobilità Hyundai, nonostante l'esaurimento dei fondi dell’Ecobonus statale” ha commentato il Presidente di Hyundai Italia Andrea Crespi. “L’Ecoincentivo Hyundai rappresenta un vantaggio concreto per chi desidera acquistare uno dei modelli della gamma Hyundai di ultima generazione”.