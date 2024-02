Nuovo look per Bmw Roma

Massimiliano Vitelli 03 febbraio 2024 a

a

a

Benvenuti al Grand Hotel BMW. Entrando oggi nella concessionaria di via Salaria a Roma, infatti, sembra proprio di varcare l’ingresso di un albergo cinque stelle. Grazie ad un forte investimento sul restyling, la casa automobilistica tedesca sta cambiando totalmente il modo di ricevere i clienti, che ora vengono definiti giustamente ospiti. Salotti, lampade, tappeti, quadri, libri. Anche auto, of course, ma non troppe e posizionate in modo da essere attraenti e non impattanti. Così il BMW Group sta implementando in Italia “Retail.Next”, il nuovo concetto di retail destinato a trasformare l’esperienza di brand dei clienti. Una nuova corporate identity per i Retail Partner, studiata per offrire una soluzione d’acquisto e servizio di ultima generazione. Il nuovo concetto di retail immersivo trasforma e migliora la visita del cliente rendendola una passeggiata, con sosta per un buon caffè tra architettura moderna, design accattivante e digitalizzazione coinvolgente.

La sede di BMW Roma di via Salaria fa da apripista per le concessionarie italiane, altri 41 progetti sono in fase di realizzazione.

CLE, tutto il fascino del coupé

“Retail.Next” risponde quindi all’esigenza del BMW Group di offrire una proposta differenziante al mercato e alla volontà di portare la customer experience ad un nuovo livello. Per realizzare questi obiettivi è in atto la trasformazione degli Showroom del Gruppo in luoghi caldi e accoglienti, più simili ad una casa di lusso che ad un tradizionale negozio.

Davvero interessante, la nascita di una nuova figura professionale: il Product Genius. Ad affiancare il venditore, infatti, c’è un vero esperto del prodotto che ascolta il cliente, lo guida nella scelta della vettura e nella sua configurazione, sempre e solo mettendo in evidenza l’auto e valorizzandone le caratteristiche. La particolarità del lavoro del Product Genius è che non deve vendere l’auto, il suo compito è solo quello di fare in modo che il cliente se ne innamori. Risultato raggiunto: da un’analisi effettuata da BMW è infatti emerso che i clienti seguiti da un Product Genius spendono un 10/15% in più rispetto agli altri.

La Ferrari mai vista

“Il ruolo delle automobili nelle nostre vite è cambiato – spiega Kai Langer, direttore del design della gamma elettrica BMWi – prima era soprattutto performance, adesso le persone vogliono che le vetture siano integrate nella loro vita, il nostro compito è far sì che nessun cliente salga su una nostra macchina e pensi che sia noiosa”.

Per ammaliare i clienti, BMW ha puntato anche sull’olfatto. Nella concessionaria romana, infatti, si respira una fragranza particolare: il Blend Salaria, commissionato appositamente per regalare ai visitatori un piacevole “scent moment”.

Così, tra un’occhiata ad una lampada stilosa e uno sguardo a un tappeto, i clienti BMW si immergono in un’esperienza innovativa fatta di tecnologie all’avanguardia, display interattivi, realtà virtuale e configuratori digitali. Gli showroom delle auto non sono mai stati così moderni, accoglienti e glamour.