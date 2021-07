Nissan annuncia risultati positivi e previsioni in crescita per il 2021

Rialzo per l'intero anno guidate dal lancio di nuovi veicoli e dal miglioramento della qualità delle vendite

Nissan Motor Co., Ltd. ha presentato i risultati finanziari del trimestre concluso il 30 giugno 2021 e ha incrementato le previsioni di utile per l’anno fiscale 2021.. Nel primo trimestre, i ricavi netti consolidati sono stati di 2,008 trilioni di yen, l’utile operativo consolidato di 75,7 miliardi di yen, con un margine operativo del 3,8%. L’utile netto si è attestato a 114,5 miliardi di yen. La redditività di Nissan è migliorata a seguito delle condizioni di mercato favorevoli, dei risultati registrati nel mercato statunitense, della qualità delle vendite su ogni mercato e dell’attuazione del piano Nissan NEXT. Inoltre, Nissan ha ridotto al minimo l’impatto della carenza di semiconduttori, con una gestione efficace dello stock e una produzione strategica nel primo trimestre, contribuendo positivamente all’utile operativo. I risultati di gestione su base pro-forma, che includono il consolidamento proporzionale dei risultati della joint venture di Nissan in Cina, segnano un utile operativo di 103,7 miliardi di yen, equivalente a un margine operativo del 4,5%. L’utile netto1 è di 114,5 miliardi di yen. Nissan prevede che la carenza di fornitura dei semiconduttori continuerà ad avere un impatto sul volume delle vendite sia nel secondo trimestre sia nei periodi successivi. Tuttavia, il volume delle vendite, sostenuto dal lancio dei nuovi prodotti, contribuirà positivamente all’utile operativo. Per l’intero anno fiscale, Nissan prevede un fatturato netto di 9,75 trilioni di yen, un utile operativo di 150,0 miliardi di yen e un utile netto1 di 60,0 miliardi di yen, quest’ultimo in aumento di 120,0 miliardi di yen rispetto alle previsioni precedenti. “Nei primi tre mesi del nuovo anno fiscale, abbiamo registrato risultati positivi, proseguendo nell’implementazione del piano di trasformazione aziendale Nissan NEXT” ha dichiarato Makoto Uchida, CEO Nissan.

“Per il resto dell’anno, prevediamo che le attuali incertezze del mercato continueranno ad influenzare l’ambiente in cui operiamo. Monitoreremo attentamente e gestiremo i potenziali rischi, migliorando ulteriormente la qualità delle vendite e il controllo dei costi. Nel secondo trimestre, ci aspettiamo una ripresa guidata dal lancio di diversi nuovi modelli sui principali mercati. Nissan perseguirà con determinazione l’obiettivo di raggiungere un margine operativo del 2% nell’anno fiscale 20213, che rappresenta uno dei punti chiave del piano Nissan NEXT.”

