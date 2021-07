Suzuki Jimny il fuoristrada a misura d'uomo

Simone Vitta 24 luglio 2021 a

Cambio cinque marce manuale, motore benzina, leva per le ridotte e lettore cd. Non è ibrido e tanto meno elettrico. Eppure, il Suzuki Jimny resta una delle vetture più ambite in Italia, nonostante dal 2021 si debba immatricolarlo come autocarro e sia disponibile solo nella versione a due posti. La ragione è semplice: si tratta dell’unico vero fuoristrada «tascabile» in commercio, anche nel prezzo che è di 23.400 euro. La forza del Jimny è che va facilmente, ovunque. Grazie al suo peso ridotto di 1.435 chilogrammi, trasforma in una gita piacevole anche la più tortuosa delle strade di montagna. Ideale per chi lavora in zone impervie, ha un bagagliaio di 863 litri che ne fa un muletto adatto a neve e fango. Caratteristiche che arrivano da lontano, fin dal suo debutto nel 1970: telaio a traliccio, motore longitudinale, angoli caratteristici, sospensioni a ponte rigido a 3 bracci e trazione 4x4 ALLGRIP PRO dotata di riduttore.

Spartano ma comunque dotato di tutti i sistemi di sicurezza più recenti: frenata automatica d’emergenza; avviso superamento corsia; monitoraggio colpi di sonno; Hill Hold Control e Hill Descent Control.

Le linee restano quelle squadrate originarie, con l’iconica griglia frontale a cinque elementi verticali. Anche i cerchi da 15" sono progettati per l’uso intenso in fuoristrada. Anche all’interno è tutto ridotto all’essenziale, maniglie e comandi sono pochi e facili da raggiungere anche se si stanno percorrendo terreni accidentati. Il quadro strumenti, racchiuso in blocchi quadrati, è sempre illuminato per poter essere costantemente leggibile anche in fuoristrada, quando si passa spesso da zone illuminate a zone in ombra. Alla guida tutto è semplice, con un angolo di attacco di 37°, quello di dosso da 28° e l’angolo di uscita di 49°. Le sospensioni ad assali rigidi danno il meglio nella guida in fuoristrada, efficiente il sistema 4WD inseribile con marce ridotte, che può facilmente passare tra le modalità 2H (marce alte e due ruote motrici), 4H (marce alte con 4x4 inserito) e 4L (4x4 con marce ridotte). Il motore è un sincerissimo 1.5 che fornisce 102 cavalli e 130 Nm di coppia massima.

