Mustang Mach-E il Suv elettrico del futuro

Simone Vitta 13 aprile 2021 a

Linea sportiva, prestanza grintosa e minimo impatto ambientale, grazie alla motorizzazione 100% elettrica. Queste le caratteristiche principali di Ford Mustang Mach-E, la prima auto della storica company americana completamente elettrica. «Entriamo nel mercato del full electric utilizzando Mustang, il brand più importante di Ford. Vogliamo così coniugare un’importante eredità storica con una nuova avvincente sfida, il mondo dell’elettrico», spiega durante la presentazione Marco Alù Saffi, direttore delle relazione esterne Ford Italia. Un SUV ma compatto e adatto anche all’uso cittadino. La sua lunghezza infatti è di 4,7 metri. «La Mustang Mach-E nasce come progetto completamente nuovo, un progetto pensato per l’elettrico - continua il direttore relazioni esterne -. Vogliamo così esprimere tutte le nuove potenzialità delle auto elettrificate». La casa automobilistica ha in mente un chiaro percorso di transizione fino al 2030, quando l’ambizione di Ford è quella di produrre solo auto elettriche o a carburanti di nuova generazione.

Il ritorno in Europa del marchio MG

Due i motori elettrici, uno anteriore e uno posteriore ad animare la Mach-E, due le tipologie di batterie: standard e estesa e due, anche le trazioni disponibili: integrale e estesa. A disposizione del guidatore ci saranno tre modalità di guida, attivabili dal grande schermo touchscreen posto al centro del cruscotto. Con la modalità Active si potrà provare una guida adatta all’uso di tutti i giorni. Selezionando invece l’opzione Whispert verrà inserito un assetto più consono alla guida cittadina, mentre con quella più sportiva, Untamed, si potrà percepire sulla propria pelle l’incredibile accelerazione della Mach-E. Elettronificazione, connettività avanzata e forte personalizzazione. Queste le tre chiavi scelte da Ford per stupire gli automobilisti italiani, con l’ambizione di abbattere paure, ansie e resistenze ancora presenti nei confronti dell’elettrico. Autonomia da 400km fino a 610km e batterie garantite 8 anni. Chiaramente è il percorso e il ’dosaggio del pedalè che fa l’autonomia ma, come spiega Alù, bisogna compiere una rivoluzione mentale per entrare nel nuovo mondo dell’elettrico.

«Non bisogna parlare di autonomia tout court, ma di percorrenza media - dettaglia il direttore delle relazioni esterne Ford -. Alla classica spina di casa la Mach-E si ricaricherà dell’energia necessaria per percorrere 15 km ogni ora, ma alla colonnina pubblica la ricarica sarà di 70 km ogni 10 minuti, fino ad arrivare alla fonte di ricarica più potente la colonnina Fast Dc Ionity dove la Mustang può ricaricarsi in appena dieci minuti dell’energia sufficiente a percorrere 100 km». Una rivoluzione facilitata anche dall’opzione di pianificazione del viaggio data dall’app dedicata e dall’interconnessione con lo smartphone. Apple care play e Android auto sono supportati dalla vettura e grazie anche a questi si potrà avere un profilo di guida completamente personalizzato. Distanza sedile pedali, specchietti, stazione radio, impostazioni di guida, ogni assetto sarà memorizzato dalla Much-E in modo automatico. Basterà connettere il proprio smartphone per far adattare l’auto ai propri gusti.

Quattro le combinazioni di acquisto dell’auto che sarà su tutte le strade italiane a partire dal mese prossimo (Extended Range 351 Cv, Standard Range 269 Cv, Extended Range 294 Cv, Standard Range 269 Cv) per un prezzo che varia dai 49.900 euro per l’SR 269 Cv fino a 66.850 euro per la ER 351 Cv. Il costo della nuova vettura è al lordo degli incentivi statali, che sono applicabili a tutte le combinazioni possibili, eccetto quella più potente.

