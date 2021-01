La Renault Megane wagon è plug-in

Giovanni Massini 03 gennaio 2021 a

a

a

La Renault incrementa la gamma E-tech plug-in, con la nuova Megane Sporter, una wagon da 4.626 mm di lunghezza, con un bagagliaio che, a sedili posteriori su, arriva a 447 litri (1.408 abbattendo tutto). Per la casa francese, si tratta di un modello di grande successo: 38.000 unità vendute dell’attuale IV° generazione, dal 2016 ad oggi, di cui oltre il 50% alle aziende e di queste oltre il 60% Sporter (wagon). Un modello che, in versione corta, ovviamente, ha dato alla casa francese anche belle soddisfazioni sportive. Due sole versioni: RS Line (per i privati) e Business (per l’utenza professionale). A livello estetico, spicca una nuova calandra e si nota qualche intervento anche sulle fiancate.

Nuovi i proiettori a Led (anche i posteriori), che migliorano del 30% l’intensità luminosa. Internamente, c’è un nuovo cockpit, con strumentazione inserita in uno schermo digitale, che arriva fino a 10 pollici, più il classico display centrale, che in versione completa di navigatore, è bello grosso: 9 pollici, disposto in posizione verticale, con funzione R-Lynk, che consente molte operazioni anche in remoto. La motorizzazione è affidata al sistema E-Tech, che ripassiamo: Motore 1.6 benzina, 4 cilindri, accoppiato a due motori elettrici, uno agisce coadiuvando il termico e dando coppia alle ruote per la trazione, l’altro aziona il cambio e supporta il termico. Entrambi gli elettrici contribuiscono a ricaricare la batteria, da 9,8 kWh e prodotta dalla LG. Il cambio agisce tramite un sistema ad ingranaggi ed ha 4 rapporti, ma l’auto parte in elettrico e lo spunto copre prima e seconda, quindi, è come se avesse 6 marce.

In città, abbiamo superato i 65 km di autonomia, in elettrico, dichiarati dalla casa, grazie alla funzione B-mode (ricarica in frenata e rallentamento). Su misto si consuma di più ma, a batteria carica, bastano 1,3 litri di carburante, per i 100 km, caratteristica, questa, che abbatte le emissioni e consente uno sgravio per le flotte, il così detto Fringe. Davvero ottimo il cambio, che rende impercettibili i passaggi di marcia.

I prezzi partono dai 36.950 euro della Business e 39.550 della RS Line, ma ci sono tanti contributi da scalare.

