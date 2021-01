Landtrek pick-up francese per gli Usa

Giovanni Massini 03 gennaio 2021 a

Il nuovo Pick-up Peugeot, il Landtrek, è un robusto mezzo da lavoro, che, per il momento, verrà commercializzato solo in: Sud America, in Cile, Repubblica Domenicana e ad Haiti. Qui da noi niente, ma chi lo sa, magari per l’Europa ci ripensano e se aggiorniamo l’assurda vessazione, che in Italia consente d’immatricolare i Pick-up solo come autocarri, le cose cambieranno. Il Landtrek ha una tonnellata di portata, ha una capacità di traino di 3 tonnellate ed è disponibile in versione cabina doppia (5,33 metri), capace di caricare 2 Euro-pallet e singola (5,39 metri), capace di 3 Euro-pallet. Due le motorizzazioni: un turbodiesel di 1.9 cmc da 150 Cv, disponibile solo col manuale a 6 marce ed un 2,4 turbo benzina da 210 Cv, disponibile anche con un automatico Punch a 6 rapporti.

La trazione è posteriore o integrale, quest’ultima con ridotte e blocco del differenziale posteriore, ma tutte le versioni hanno il sistema di controllo della velocità in discesa. Un robusto ed inarrestabile mezzo da lavoro, dunque, ma anche molto versato per le attività all’aria aperta e disponibile anche in versione «Workhorse» a cabina singola, priva di paraurti posteriore, con sponda apribile a 180°.

