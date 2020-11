Rubicon 392, l'americana

Giovanni Massini 23 novembre 2020 a

La Jeep rappresenta la storia stessa del fuoristrada, soprattutto la mitica “Wrangler”, che ha mantenuto intatte, nel tempo, tutte quelle caratteristiche tecniche, che gli permettono di arrivare davvero dappertutto. Sicuramente un mito, per ogni fuoristradista, una sorta di foglio bianco, da completare con l’infinita di accessori Mopar. Oggi arriva una versione davvero “Tosta”, per il momento riservata al solo mercato del Nord America. Si tratta della “Rubicon 392” motorizzata con un grosso “V8” da 6,4 litri, roba da far impallidire l’attuale V6 benzina. Si tratta della Wrangler più potente mai prodotta, si parla di: 470 Cv, con 637 Nm di coppia massima. Erano 40 anni, che il simbolo steso della motorizzazione by “USA”, il “V8”, non entrava in gamma. Un grande ritorno dunque, in grado di spingere questo fuoristrada (riportiamo i valori in miglia), da 0 a 60 mph (più o meno 96 km/h) in appena 4,5 secondi. Vediamo qualche caratteristica di questo bestione di motore: monoblocco in ghisa, con testate in alluminio, due candele per cilindro, collettore di aspirazione attivo, fasatura variabile delle valvole, pistoni raffreddati ad olio e sistema che disattiva la metà dei cilindri, quando non serve spinta. L’auto, ricordiamolo, offre comfort di guida anche su asfalto, ma è pensata per il fuoristrada. L’aspirazione, infatti, è una “Hydro-Guide”, con canalizzazione a tre livelli, in grado di eliminare l’acqua in entrata (fino a 56 litri al minuto), il che consente il superamento di guadi fino ad 82,5 cm. Il cambio è un automatico ad 8 rapporti, un robusto sistema a convertitore di coppia e paddles al volante, ma scendiamo di più nel dettaglio. Il telaio ha una nuova taratura, con un kit che solleva l’auto di altri 5 cm e la trazione integrale utilizza un sistema con scatola di rinvio a due velocità, bloccaggio elettronico di entrambe i differenziali, possibilità di scollegare la barra stabilizzatrice anteriore ed assali “Dana 44 heavy-duty”. Per qualcuno, tutti questi termini non significano niente, ma i più assatanati sanno di cosa stiamo parlando. Come già detto, non è prevista la commercializzazione di questo gioiellino, qui da noi, almeno per il momento, ma se proprio vi piace e potete permettervi questo Rubicon, magari un bel viaggetto in aereo ed è fatta.

