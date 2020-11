Peugeot 2008e, il Suv compatto con la scossa

Simone Vitta 09 novembre 2020 a

Ormai il mercato dell’auto elettrica è un vero e proprio catalogo. C’è di tutto, dalla sportiva, alla cittadina, fino ai nuovi Suv di varie dimensioni. Questa settimana abbiamo testato la nuova Peugeot 2008 elettrica, il Suv compatto della casa francese che in città non se la cava affatto male. Certo, resta il limite legato alle infrastrutture ancora «faticose» in una città caotica come la Capitale, ma la svolta elettrica è ormai alla portata di tutti.

Lunga 4,30 metri, offre un abitacolo ospitale per 5 passeggeri e un bagagliaio da 434 a 1.467 litri di capacità analoga a quello delle Peugeot 2008 diesel o a benzina.

Grazie al motore da 136 CV e 260 Nm di coppia la 2008 elettrica raggiunge una velocità massima di 150 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. L'autonomia, in base alle ultime norme WLTP è di poco superiore ai 320 e i tempi di ricarica vanno da 5 ore e 15 minuti a 27 ore. Ma come anticipato, appare ormai purtroppo scontato che, per chi vuole abbracciare la filosofia della mobilità a emissioni zero, è praticamente obbligatorio attrezzarsi con una presa dedicata in garage. Da segnalare, in questo caso, che la Peugeot e-2008 è in grado di sfruttare le stazioni fastcharge da 100 kW, dalle quali è in grado di recuperare l'80% dell'autonomia in soli 30 minuti.

Prezzi a partire da 38.050 euro.

