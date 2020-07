Rolando Celliti di L'Automobile Roma: "Nuova Audi A3, tecnologia e sportività"

Giovanni Massini 15 luglio 2020 a

a

a

«L’Automobile Roma», di Latina, è parte integrante del Gruppo «L’Automobile». Un gruppo che ha, ormai, 16 sedi operative. Abbiamo sentito Rolando Cellitti, amministratore unico, per fare un po’ il punto della situazione, sulla nuova A3.

L’Audi ha sfornato una nuova A3, che si discosta totalmente dal vecchio modello, cosa rappresenta quest’auto per il vostro gruppo?

«Per noi, la A3 rappresenta, comunque, uno dei 3 modelli di punta, diciamo il 25% del venduto Audi e ci puntiamo molto. Come si vede subito, quest’auto ha avuto un’evoluzione netta, che l’ha portata a fare un vero e proprio salto generazionale, nei confronti della precedente versione. Questa è più sportiva ed assettata, soprattutto la “S Line” è totalmente un’altra auto, un’evoluzione che, difficilmente, si riscontra in altri modelli “Premium” dello stesso segmento, che sono rimasti molto più , diciamo, statici e fedeli all’impostazione iniziale, se mi è consentio, un po’ più “Stantii di questa”».

Quali sono le caratteristiche vincenti, di questo nuovo modello?

«Inutile negarlo, siamo in piena era digitale e questa nuova A3 ha tanto da dire. Innanzitutto c’è il nuovo “Virtual cockpit”, con schermo da 12 pollici, touch e full-hd e monta anche l’assistente vocale “Alexa”. L’auto, insomma, è in grado di rispondere alle esigenze dell’utente più digitalizzato, ma al contempo ha un’impostazione intuitiva ed alla portata di tutti, anche quelli che non vivono senza tablet o smartphon».

Per quanto riguarda le motorizzazioni, su cosa puntate di più.

«Sicuramente il mild hybrid “MHEV” da 150 Cv, che ha davvero tanto da dire, anche perché, contributi a parte, offre parecchi vantaggi: tra bollo e strisce blu gratis, abbiamo calcolato un risparmio annuo di circa 1.300 euro. Anche il diesel, però, nonostante le demonizzazioni, mantiene una sua base, perché quest’auto è adatta al professionista ed all’agente di commercio, che macina chilometri. Per la fine dell’anno, poi, aspettiamo l’ibrida plug-in da 204 Cv ed il prossimo anno dovrebbe arrivare quella da 250 Cv, altri modelli che contribuiranno a fare numeri, anche per le agevolazioni, tra bonus ed altro».

Pensate che la Sedan avrà mercato in Italia?

«Le 3 volumi, qui da noi, non hanno mai avuto un grosso seguito, ma visto che si tratta, comunque, di un modello innovativo, che a prima vista sembra quasi una coupé, potrebbe avere una sua nicchia di estimatori, magari tra gli utenti più maturi».