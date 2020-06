Bmw Serie 4, coupé per professione

Giovanni Massini 22 giugno 2020 a

Una volta c’era la “Serie 3”, in versione berlina e coupé, poi è arrivata la “4”, che non si discostava poi troppo dalla “3”. Oggi questo modello prende il volo, allontanandosi decisamene dalla progenitrice, sia per look, che per filosofia progettuale, molto più votata la piacere di guida. A livello estetico, si nota subito la massiccia calandra e le prese d’aria, praticamente identiche a quelle dei modelli “M”. Cambia l’assetto e le dimensioni, rispetto all’ultima versione: lunghezza aumentata di 128 millimetri (4.768 in totale), la larghezza di 27 mm e di 6 mm l’altezza, che resta comunque 57 mm più bassa della nuova Serie 3 Berlina. Vediamo cosa c’è sotto al cofano. In prima battuta, in gamma ci saranno 3 benzina ed un diesel , tutti Euro 6D, con il top benzina ed il diesl Mild Hybrid (sistema a 48 Volt con doppia batteria e motore elettrico da 11 Cv ): 440i XDrive, 3 litri, 6 cilindri in linea da 374 Cv; 430i, 4 cilindri 2.0 litri da 258 Cv; 420i, stessa unità della 430 ma da 184 Cv; 2.0 litri 4 cilindri da 190 Cv, anche integrale XDrive. Più in là arriveranno altre unità. Tutti i motori adottano il cambio automatico ad 8 rapporti Steptronic e, come optional, c’è la variante “Sport”. Disponibili anche: sospensioni M Sport, Sterzo sportivo Variabile ed ammortizzatori adattivi “M”, a controllo elettronico. Da astronave, tutti i sistemi di assistenza alla guida. Di serie: avviso di collisione anteriore, frenata di emergenza attiva, avviso abbandono corsia, informazioni sui limiti di velocità. Il Driving Assistant Professional è optional, ma è in grado di mantenere l’auto sul lato più appropriato della sua corsia. La nuova serie 4 dovrebbe arrivare in commercio a partire dal prossimo autunno, con prezzi sicuramente superiori ai 43.000 euro.