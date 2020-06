Con FCA a Torino l'elettrico è automatico

Giovanni Massini 03 giugno 2020 a

a

a

Sempre più automatismi, sempre più condizionamenti, all’orizzonte della mobilità urbana. A Torino è in sperimentazione un sistema che obbliga, con un automatismo, le auto ibride plug-in (quelle che hanno una discreta autonomia in elettrico e si ricaricano tramite presa di corrente) ad attivare la modalità a “0” emissioni, se vogliono entrare nel centro storico, con le stesse agevolazioni di un’elettrica pura. Fin qui nulla da dire, ma il cerchio è sempre più stretto. Il sistema, infatti, dialoga con le centraline ed al momento dell’ingresso nell’area, chiamiamola, protetta: avvisa il guidatore ed attiva automaticamente la modalità elettrica. Ora, però, la domanda nasce spontanea: le ibride plug-in sono auto che hanno una certa autonomia, ma non quella di una elettrica ed è facile finire la carica, prima di uscire. In questo caso si attiva in automatico il motore termico, ma il sistema invita a disattivarlo e, se l’automobilista disobbedisce, lo segnala, con tutte le conseguenze del caso. Al momento, la sperimentazione è appannaggio di due Jeep Renegade 4xe ed entro la fine dell’anno, dovrebbe esserci un responso, che consentirà di rendere operativo il sistema per l’utenza privata. Non si sa se resterà appannaggio di FCA e se sarà possibile adattare il sistema ad auto già circolanti. L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra: 5T (la società che gestisce la piattaforma e i varchi di accesso alla ZTL), il Centro Ricerche di FCA e GTT, l’azienda torinese dei trasporti.