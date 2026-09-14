Malen-Pisilli, la Roma batte anche il Torino: prima a punteggio pieno

Foto: Ansa

14 settembre 2026 a

a

a

La Roma sbanca anche l'Olimpico Grande Torino. Si impone 2-0 sui granata e cala il poker di vittorie in campionato grazie ai gol di Malen e Pisilli. Un successo d'autorità su un Toro comunque in crescita, che consegna alla squadra di Gasperini la testa della classifica di Serie A in solitaria a 12 punti, in attesa della gara dell'Inter di questa sera, con il Como e la Lazio a 10 punti.

I giallorossi dopo Fiorentina, Lecce e Atalanta trovano la vittoria anche con il Torino in attesa del big match della prossima settimana con l'Inter di Chivu. Primo tempo molto tirato con la Roma che la sblocca al 39' con Malen dopo un errato disimpegno del portiere granata Perri, per il sesto gol in campionato del centravanti olandese, che calciando da terra ha segnato a porta sguarnita dopo una prima respinta del portiere.

Nella ripresa a tempo scaduto al 93' Pisilli ha chiuso la sfida con un diagonale potente e angolato e nonostante i crampi. Per i granata arriva la terza sconfitta in quattro gare e rimangono fermi a 3 punti.