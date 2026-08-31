Argentina, Messi dice addio alla Nazionale: "Grazie per tutto l'affetto"

31 agosto 2026 a

a

a

La fine di un'era, quella di Leo Messi nella sua Argentina. Il campione di Rosario ha comunicato oggi l'addio ufficiale alla squadra della Nazionale, poco più di un mese dalla finale dei Mondiali persa ai supplementari contro la Spagna. All'età di 39 anni e 207 partite disputate con l'albiceleste, in cui ha segnato 125 gol, il campione ha esordito sui social: "Dopo che è passato del tempo dalla finale e dopo averci riflettuto a lungo, voglio far sapere a tutti che lascio la Nazionale...". Parole messe nero su bianco il 21 luglio, dopo la fine della competizione in America, che dopo la dipartita del padre lo hanno convinto sempre di più

"È stata una decisione dolorosa e che fa ancora male nel profondo - ha aggiunto - ma capisco che è arrivato il momento. Vi giuro che ho sempre dato tutto me stesso: non solo in questi ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima; ho sempre lottato e dato l'anima in campo per questa maglia, per regalarvi gioia e farvi sentire orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio. Il tempo scorre, i capitoli si chiudono, e questo è un capitolo che mi addolora profondamente. Amo, ho amato e amerò sempre far parte della Nazionale. Ho dato tutto ciò che avevo; non mi è rimasto più nulla da dare e, d'altronde, stanno emergendo grandi giovani che meritano di essere qui". Un commento pieno di orgoglio: "Grazie per tutto l'affetto ricevuto in questi 20 anni. Mi mancherà tantissimo sentirvi dagli spalti mentre sono in campo"