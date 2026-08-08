Infantino nei guai, ecco rivelazione del Telegraph che lo mette alle strette

08 agosto 2026 a

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Fra le colonne del The Telegraph spunta una nuova accusa nei confronti del presidente Fifa, Gianni Infantino, che sempre più scivola nei guai dopo le cronache degli ultimi mesi. Non bastava la polemica sollevata assieme a Trump durante i mondiali o l'idea poi bocciata di privatizzare la competizione calcistica internazionale.

Secondo il quotidiano britannico, il dirigente svizzero, ai tempi in cui era segretario generale Uefa, avrebbe avuto una storia d'amore con una collega a cui promise di fare carriera. Quando la donna lasciò l'incarico, la Uefa le avrebbe dato una buonuscita dall'assegno a sei cifre.

Per "Sky News" quella somma è da intendersi come un "pagamento di fine rapporto". Le accuse, proprio a "Sky News", sono state negate da un portavoce dell'attuale presidente della Fifa, il quale ha dichiarato che: "Infantino nega con forza ogni addebito e definisce tali ricostruzioni del tutto false e diffamatorie".