Agorà Lazio, almeno un po' di buona educazione... Le lettere dei laziali le mandiamo a Formello o a Reggio Calabria?

Daniele Capezzone 31 luglio 2026 a

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Dev’essere esaurita pure la buona educazione. Nei giorni scorsi, abbiamo cercato di contattare la società Lazio per comunicare che Luigi Bisignani ed io saremmo stati lieti di consegnare al presidente Lotito un voluminoso pacco (ben confezionato, con tanto di fiocco biancoceleste) contenente le mail e le lettere arrivate a Il Tempo dai tifosi laziali. Un materiale da leggere e da conservare, carico di passione e di ragioni, stralci di vita, storie familiari, memorie preziose, non solo rivendicazioni e legittime proteste.

Abbiamo contattato la comunicazione della Lazio e ci è stato detto di rivolgerci alla presidenza. Allora abbiamo scritto alla mail del Presidente preannunciando la nostra disponibilità a raggiungere Formello.

Da tre giorni, non abbiamo ricevuto nemmeno un cenno di risposta. Del resto, pure le nostre 10 domande giacciono senza risposta da due mesi.

Prendiamo atto e invieremo il plico per posta. Sorge solo il dubbio se farle consegnare a Formello o a Reggio Calabria.