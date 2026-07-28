Nazionali, la panchina della Francia va a Zidane: "È un sogno che si avvera"

28 luglio 2026 a

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Zinedine Zidane è ufficialmente il nuovo Ct della Francia. Era nell'aria, ora c'è anche l'annuncio del presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, durante la conferenza stampa di presentazione: «Zidane sarà il prossimo selezionatore della nazionale francese per i prossimi 4 anni». Poi ha svelato: «Già nel febbraio 2025 l'ho incontrato e l'ho contattato per offrirgli l'incarico di commissario tecnico della nostra nazionale francese. Da allora, ci siamo incontrati diverse volte per pianificare il suo arrivo. È stato l'incontro di due desideri. Da un lato, perché Zinedine è una delle leggende del calcio francese e aveva fatto sapere che uno dei suoi sogni sarebbe stato quello di allenare la nazionale. Dall'altro, la Federazione desiderava avere qualcuno con l'aura, la competenza e il cuore dei nostri tifosi per guidare una delle migliori squadre al mondo», ha detto il numero 1 della federazione. Lo staff di Zidane sarà presentato a inizio settembre.

Frittata all'italiana, che succede adesso: il nome in pole come ct della Nazionale

Zizou, 54 anni, succede così sulla panchina dei Blues a Didier Deschamps. «È un sogno che si avvera, la Nazionale è l'unica cosa che volevo dopo il Real Madrid. Per questo ho aspettato, rifiutando in questi anni le offerte dei vari club» ha detto. Lo attendono subito quattro partite di Nations League: Turchia-Francia (25 settembre), Belgio-Francia (28 settembre), Francia-Italia (2 ottobre) e Francia-Belgio (5 ottobre).