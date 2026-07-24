Guardiola dice no all'Italia, non sarà lui il prossimo ct della Nazionale

Redazione web 24 luglio 2026 a

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Non sarà Pep Guardiola il nuovo ct della Nazionale italiana. L'allenatore catalana avrebbe rifiutato la proposta di Paolo Maldini e Leonardo di guidare il percorso di rinascita, si spera, del calcio italiano dopo l'ennesimo forfait ai mondiali.

L'ex allenatore del Manchester City si sarebbe detto lusingato per la proposta avanzata dalla Figc attraverso il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo, ma ha deciso di declinare l'offerta dopo averci pensato seriamente per oltre una settimana. Per Guardiola, riporta Adnkronos, hanno prevalso le scelte personali fatte con la famiglia e la volontà di prendersi un po' di tempo e staccare dopo aver lasciato la Premier League. La decisione non è arrivata per motivi economici. "Per Pep l’aspetto economico non è in alcun modo rilevante”, ha detto Paolo Maldini in riferimento alla ipotetica richiesta del tecnico di 20 milioni. Ora la Federcalcio ora dovrà virare su un nuovo profilo.