Mondiali, dal gol "con" la spider cam alla simulazione di Embolo: le polemiche della notte americana

12 luglio 2026 a

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"Non c'è dubbio che la palla abbia colpito qualcosa, è molto strano", si è limitato a dire il Ct Solbakken nel post partita. Il Var non ha richiamato l'arbitro Turpin, perché il sensore presente all'interno della sfera non ha rilevato alcun contatto. Per questo la Fifa ha preso le difese del team arbitrale: "Prima del gol dell'Inghilterra al 45'+2 contro la Norvegia, il sensore del pallone non ha rilevato alcun picco nel 'battito del pallone' mentre questo era in volo.

Non vi è quindi alcuna prova che il pallone abbia toccato il cavo sospeso, modificando la propria traiettoria". La serata a Miami di Turpin è stata impegnativa, a prescindere dal 'caso spidercam'. Prima ha annullato il gol a Heggem per una spinta evidente di Haaland su Anderson, poi ha tolto al Var un rigore assegnato precedentemente all'Inghilterra per un contatto tra Bobb e Spence. Risultato finale: 2-1 per gli inglesi e tante polemiche.

Proteste anche sull'altro campo, a Kansas City, dove la Svizzera - battuta 3-1 ai supplementari - è rimasta in 10 nel secondo tempo contro l'Argentina a causa di un doppio giallo rifilato a Embolo. Al 69' un presunto sgambetto di Paredes sullo svizzero - già ammonito - porta al giallo ai danni dell'argentino. L'ex Juventus e Roma protesta e il fischietto portoghese Pinheiro va a rivedere il contatto al Var notando una netta simulazione di Embolo, che viene ammonito per la seconda volta.