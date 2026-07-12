Mondiali, Inghilterra e Argentina in semifinale. Finisce il sogno della Norvegia

12 luglio 2026 a

a

a

La seconda semifinale dei Mondiali di calcio vedrà in campo l'Inghilterra di Harry Kane contro l'Argentina di Leo Messi. Nei quarti entrambe le nazionali hanno superato ai supplementari i rispettivi avversari: gli inglesi a Miami sono andati in svantaggio contro la Norvegia (gol di Schjelderup al 36') ma grazie a Bellingham hanno prima trovato il pareggio nei minuti di recupero del primo tempo e poi la rete del definitivo 2-1 in avvio del primo tempo supplementare.

Nell'altro match giocato nella notte, a Kansas City, l'Argentina ha superato per 3-1 la Svizzera. A segno per i sudamericani Mac Allister (10'), Julian Alvarez (112') e Lautaro Martinez (121'). Di Ndoye al 67' il momentaneo pareggio degli svizzeri. Inghilterra e Argentina torneranno in campo mercoledì mentre l'altra semifinale del torneo tra Francia e Spagna si giocherà dopodomani.