Mondiali, Inghilterra e Argentina in semifinale. Finisce il sogno della Norvegia
La seconda semifinale dei Mondiali di calcio vedrà in campo l'Inghilterra di Harry Kane contro l'Argentina di Leo Messi. Nei quarti entrambe le nazionali hanno superato ai supplementari i rispettivi avversari: gli inglesi a Miami sono andati in svantaggio contro la Norvegia (gol di Schjelderup al 36') ma grazie a Bellingham hanno prima trovato il pareggio nei minuti di recupero del primo tempo e poi la rete del definitivo 2-1 in avvio del primo tempo supplementare.
Nell'altro match giocato nella notte, a Kansas City, l'Argentina ha superato per 3-1 la Svizzera. A segno per i sudamericani Mac Allister (10'), Julian Alvarez (112') e Lautaro Martinez (121'). Di Ndoye al 67' il momentaneo pareggio degli svizzeri. Inghilterra e Argentina torneranno in campo mercoledì mentre l'altra semifinale del torneo tra Francia e Spagna si giocherà dopodomani.