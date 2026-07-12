MotoGP, Marc Marquez vince in Germania davanti a Ogura. Bagnaia sesto

12 luglio 2026 a

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Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati, che partiva dalla pole position, ha dominato la gara sul circuito del Sachsenring, blindando il trionfo fin dal primo giro e approfittando della caduta del fratello Alex, secondo per larga parte della corsa. Alle sue spalle secondo il giapponese dell'Aprilia Trackhouse Ai Ogura, seguito dal compagno di scuderia Raul Fernandez.

Quarta la KTM di Acosta e quinta l'Aprilia di Martin, che allunga in testa al Mondiale ma non riesce ad approfittare appieno del forfait di Marco Bezzecchi, out per infortunio dopo la brutta caduta rimediata durante le qualifiche di ieri. Sesto posto per Bagnaia.