"Bellissimo esserci ancora". Jannik prepara la finale Wimbledon contro Zverev

11 luglio 2026 a

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"È bellissimo giocare un'altra finale in un torneo così speciale". Commenta così Jannik Sinner la vittoria di ieri contro Novak Djokovic, che lo spedisce dritto alla finale di Wimbledon. Nel tempio del tennis, il numero uno al mondo incontrerà il tedesco Sascha Zverev già reduce dalla vittoria slam al Rolland Garros contro Flavio Cobolli. "Domenica c'è una finale importante e cercherò di essere la migliore versione di me stesso - ha aggiunto l'altoatesino - Zverev è un giocatore difficile da affrontare, sta servendo molto bene e ci proviamo. Una finale Slam è diversa, c'è maggior attenzione e tensione. Sono contento però di essere qui e di giocare un'altra finale".

Lo storico partite fra i due campioni tende in favore di Jan, col punteggio di 10 a 4 e con 9 partite di fila vinte dall'italiano. Ma Sascha resta comunque un giocatore difficile da fronteggiare e che negli ultimi mesi ha ottenuto grandi progressi fino ad arrivare, con l'assenza di Alcaraz, alla seconda posizione del ranking mondiale. "Sono ovviamente felicissimo di essere in finale anche a Wimbledon - ha detto il tedesco - Adesso spero soltanto di giocare una grande partita domenica".

Per l'occasione, anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, si recerà fra gli spalti del Centre Court inglese per assistere alla sfida fra Sinner e Zverev.