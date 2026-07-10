Wimbledon, Sinner cala il tris con Djokovic: domenica la finale con Zverev

Paolo Dani 10 luglio 2026 a

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Il "re" di Wimbledon difenderà il suo trono. Finale raggiunta da Jannik Sinner, che ha battuto in tre set Novak Djokovic con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4, mettendo in mostra un tennis solido ed efficace, a cominciare dal servizio. Niente da fare per Nole contro il numero 1 al mondo, e rivincita Slam per l'azzurro dopo la sconfitta proprio in semifinale in Australia contro il serbo. Sinner, campione in carica sull'erba di Londra, è il primo italiano (e il terzo giocatore in attività) ad avere raggiunto la finale di Wimbledon più di una volta. Inoltre, è adesso anche aritmeticamente qualificato per le Atp Finals di Torino. Domenica la finale contro il tedesco Alexander Zverev, che si è imposto in tre set sul britannico Arthur Fery.