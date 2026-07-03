Italrugby, domattina test match in casa del Giappone

Alessandro Fusco 03 luglio 2026 a

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C’erano una volta i test match, sinonimo di un rugby dal sapore antico fatto di storia e tradizione. Tutto cominciò con i lunghissimo tour sui piroscafi che duravano mesi, all’alba del ‘900. Ma con l’avvento del professionismo il rugby internazionale, pur mantenendo il proprio DNA legato alle radici e a un passato che ha costruito valori insostituibili, si deve adeguare alle esigenze economiche dello sport di alto livello. Ecco così che World Rugby ha deciso di accorpare i tradizionali test match di novembre e luglio in una competizione denominata Nations Championship con tanto di classifica.

Per l’Italrugby il ciclo di luglio comincia oggi a Tokyo (ore 10.40, diretta tv su Skysport1) contro un rampante Giappone, squadra alla ricerca di affermazione internazionale, per proseguire l’11 luglio con la Nuova Zelanda e chiudere il 18 con l’Australia. Per l’occasione il ct Quesada lancia all’ala il giovanissimo (2006) Malik Faissal e il flanker Ortombina, inesorabile placcatore delle Zebre.