Mondiali, Messi stellare: segna e diventa il bomber della storia

22 giugno 2026 a

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Ai Mondiali di Calcio 2026, Lionel Messi è entrato ancora una volta nella storia. Dopo la tripletta inferta all'Algeria, alla Pulce mancava un solo gol per diventare il giocatore con più reti segnate al torneo. L'occasione si è presentata oggi 22 giugno con un calcio di rigore concesso al minuto 9' del match contro l'Austria, ma la porta avversaria ha detto no. La stella del calcio non s'è persa d'animo e poco dopo con un colpo spettacolare ha raggiunto il suo 17esimo gol, superando Miroslav Klose fermo a 16 e diventando così il marcatore per eccellenza dei Mondiali.

Messi gioca quest'anno il suo sesto Mondiale, dopo una storia iniziata a 18 anni nel 2006 nella partita contro Serbia&Montenegro finita per 6-0. A insidiare il primato di Messi c'è però Kylian Mbappè, a quota 14 e di undici anni più giovane rispetto al campione argentino. La sfida dei campioni è ancora aperta.