Basket, delusione Virtus Roma allo spareggio: in A2 ci va Vigevano

21 giugno 2026 a

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Sfuma il sogno della Virtus Roma, in serie A2 di basket ci va Vigevano. Lo spareggio di Serie B Nazionale tra le due perdenti delle finali playoff per il passaggio di categoria a Forlì finisce 71-67 per l’Elachem Vigevano che ha battuto la Virtus GVM Roma 1960 ha conquistato la promozione. Vigevano veniva dalla finale persa contro Caserta, Roma dalla sconfitta tra le polemiche con Gema Montecatini.

I lombardi partono forte nel primo quarto trascinati da Boglio e dall’energia di Cucchiaro, chiudendo avanti 21-15 e mantenendo il vantaggio fino all’intervallo sul 35-30. Nella ripresa Roma reagisce con Visintin e Barattini, arrivando fino al -1 (46-45), ma Vigevano risponde con personalità grazie ai canestri e ai rimbalzi offensivi di Cucchiaro, supportato da Zacchigna e Corgnati. Nel finale la Virtus torna a contatto con la tripla di Spanghero per il 69-67 a 17 secondi dalla sirena, ma i padroni di casa difendono il vantaggio sfruttando anche tre preziosi rimbalzi offensivi consecutivi concessi dai capitolini negli ultimi possessi. Protagonista assoluto del match è Alfredo Boglio, MVP con 21 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. Alla Virtus Roma non bastano i 12 punti di Majcunic e gli 11 di Barattini: pesano il 7/27 da tre punti e le 20 palle perse.