Agorà Lazio, Francesca Turco: “Ormai la frattura con la gente è insanabile”

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Francesca Turco 21 giugno 2026 a

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Gentile Direttore, per anni ho creduto che ogni distanza potesse essere colmata e ogni conflitto ricomposto ma oggi fatico a immaginare una riconciliazione tra la proprietà del club e la gente. Il punto non riguarda più solo le prospettive sportive, la gestione miope e nemmeno lo stadio Flaminio, per molti la linea di confine tra la speranza di una svolta e la definitiva rassegnazione. Il nodo è la totale incompatibilità del presidente Claudio Lotito con la natura più profonda del calcio: la partecipazione emotiva, la capacità di condividere gioie, sofferenze e speranze di una comunità. Anche il bluff della mano tesa tentato con una lettera aperta ai tifosi ha avuto vita breve. Un copione già visto. Parole che durano lo spazio di poche ore, intenzioni che non si trasformano mai in fatti.

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Si può discutere all'infinito di bilanci, indici finanziari, mercato e progetti di sviluppo, ma nessun piano industriale potrà sanare l’assenza di empatia né restituire una credibilità ormai perduta. Si può detenere la proprietà di un club, ma non si può pensare di rappresentare un sentimento senza comprenderlo. E non si può pretendere ostinatamente il consenso avendone ignorato la condizione essenziale: il rispetto. Per la storia della Lazio, per la sua gente, per chi non vive quei colori come una semplice passione sportiva, ma come un patrimonio sentimentale ereditato e da tramandare. Il rispetto si costruisce con l'ascolto, l'autocritica e con la capacità di riconoscere il valore di chi si ha di fronte anche quando contesta. Lotito invece ha sempre derubricato il dissenso a ingratitudine e lo ha trasformato in uno scontro personale. È qui che si è arrivati al punto di non ritorno.

Agorà Lazio, Bruno Giordano: è arrivato il momento del cambio di proprietà

Le vicende di queste settimane non raccontano la ribellione di un popolo che ha abbandonato la propria squadra, ma la scelta dolorosa di chi ha deciso di rinunciare persino a una parte di sé pur di non tradire la propria identità. Per questo il problema è il disinteresse a costruire e preservare un legame almeno accettabile con una tifoseria che ha saputo perdonare tutto a tutti e che oggi non riesce più a riconoscersi nell'idea di Lazio che le viene restituita. La vera sconfitta di Lotito non si misura con la classifica, è tutta nella distanza che lo separa da chi la Lazio la vive nel profondo. Ecco perché ritengo che l’unico «sogno responsabile» che oggi Lotito potrebbe regalare a questa gente è riconoscere che la sua presenza rappresenta il principale ostacolo al futuro e alle ambizioni, che il patrimonio di sentimenti che anima la Lazio dal 1900 viene prima di chi la guida, che ci sono momenti in cui la vera forza non si dimostra nel resistere ma nel saper lasciare. Per scelta e non perché costretti dagli eventi. Sarebbe proprio quel gesto, forse l'unico veramente da laziale in oltre due decenni, a riconciliarlo con la storia della Lazio, nella quale rischia invece di essere ricordato più per ciò che ha distrutto che per ciò che ha salvato.