Calcio, guai per Hakimi. Rinviato a giudizio per stupro

19 giugno 2026 a

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Un tribunale d'appello francese ha confermato il rinvio a giudizio per la stella del calcio Achraf Hakimi, accusato di stupro ai danni di una giovane donna che nel febbraio 2023, all'epoca ventiquattrenne, lo denunciò alla polizia della regione della Val-de-Marne, a sud-est di Parigi.

Il giocatore del Paris Saint-Germain e capitano della nazionale marocchina ha sempre negato le accuse, definendole "false", ma per la Corte d'Appello ci sarebbero "prove sufficienti" per aprire un processo. L'avvocato di Hakimi, Fanny Colin, ha fatto sapere che il suo assistito ha "molto da dire" sulla vicenda.

Pur non avendo rilasciato commenti ufficiali, il club parigino intanto intende tutelare privatamente il proprio giocatore facendo affidamento sulla presunzione di innocenza, dato che ha sempre negato le accuse. La giovane donna che ha denunciato questi fatti ha dichiarato comunque di volere un processo per difendersi ed essere ascoltata. "Voglio giustificarmi. Voglio essere creduta" ha concluso.