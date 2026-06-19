Grazie al nostro giornale la discussione sulla società conosce un vero salto di qualità Aspettiamo idee, opinioni e consigli di tutti i sostenitori preoccupati dai problemi della Lazio

Daniele Capezzone 19 giugno 2026 a

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Tutto è partito tre domeniche fa da una gran pagina di Luigi Bisignani, e a Bisignani occorre dunque tornare: fatelo direttamente voi scrivendogli all’indirizzo [email protected] I migliori interventi li pubblicheremo qui, e Luigi stesso risponderà in prima persona ai vostri messaggi, o almeno ad alcuni, qui su Il Tempo.

Possiamo reciprocamente darcene atto, amici lettori. Dopo anni di generose mobilitazioni dal basso, di raccolte di firme, di iniziative costruttive, è la prima volta, grazie al nostro giornale, che la discussione sulla Lazio conosce un vero salto di qualità.



Non ce ne voglia il presidente Lotito, a cui abbiamo pubblicamente e privatamente confermato (invano, però) la nostra disponibilità a confrontarci con lui. Da mesi (ricordate la domanda in conferenza stampa della nostra Martina Zanchi?) gli abbiamo proposto un forum sullo stadio: niente. Ora gli abbiamo posto il tema delle risorse e di un progetto che deve essere adeguato alla storia e alle ambizioni della Lazio: niente.



Escono notizie poco rassicuranti sul Flaminio: niente anche lì. Poi si rischia per il secondo anno consecutivo un non-mercato: ma alcuni fischiettano e fanno finta che la questione non esista. E nel frattempo si rincorrono le voci sulla Reggina: ma come, non si trovano risorse qua e si apre un’altra storia in Calabria?

Ora - con rispetto parlando - non è che possiamo farci sedare e anestetizzare parlando del rinnovo di contratto di Provstgaard. Con i tifosi si può far tutto, ma non prenderli in giro, per favore.



Che senso avrebbe un’altra stagione di transizione, con un piazzamento anonimo in classifica (in basso nella colonna a sinistra o in alto in quella di destra), con lo stadio malinconicamente vuoto e un senso di mestizia che avvolge tutti prim’ancora di iniziare?

Morale: Il Tempo c’è. E con Il Tempo c’è il grande Bisignani, campione di lazialità e di visione.

Alzate la voce, fatevi sentire, e ragionate lucidamente sul da farsi. Scrivete a [email protected].