Calcio in lutto, morto Igor Protti: "Questo splendido viaggio al fischio finale"

Foto: Ansa

19 giugno 2026 a

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Lutto nel mondo del calcio. E' morto Igor Protti. L'ex attaccante di Messina, Bari, Lazio, Napoli, Reggiana e Livorno, che combatteva da tempo con una brutta malattia, è scomparso a 58 anni. Protti è stato capocannoniere in Serie A con la maglia del Bari, poi retrocesso. Con la maglia azzurra aveva giocato solo nella Nazionale di beach soccer. A dare la notizia è stata, attraverso i social, la famiglia.

"Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor ci ha lasciati. Ha voluto lasciarvi questo saluto che, come da sue volontà, condividiamo: "Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegarlo, l'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato'", si legge sui social. "Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio", è scritto ancora nelle parole lasciate dallo "Zar". L'ultima apparizione in pubblico di Protti è stata a fine maggio, quando ha commosso tutti accompagnando la figlia all'altare, visibilmente "segnato" per via di un cancro al colon.

"Un dolore immenso per me, per l'intera città di Livorno e per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo anche per un solo minuto. Ciao Igor.....". Così sui social Luca Salvetti, sindaco di Livorno, alla notizia della morte di Igor Protti, l'ex attaccante che proprio con i colori amaranto del Livorno ha vissuto momenti di grande gloria calcistica insieme al compagno di reparto Cristiano Lucarelli.