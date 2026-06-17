Wimbledon, l'infortunio frena Musetti: "Ci vediamo presto". Entra Berrettini

17 giugno 2026 a

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Dopo il forfait di Carlos Alcaraz, arriva anche il secondo grande assente a Wimbledon. Lorenzo Musetti salterà infatti il prestigioso torneo su erba, per dare correttamente seguito al percorso di ripresa dopo l'infortunio. "La riabilitazione sta procedendo molto bene e i risultati medici sono incoraggianti - ha scritto sui social - Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%. Grazie per il vostro supporto costante; ci vediamo presto".

Il passo indietro del toscano lascerà dunque spazio all'ingresso di Matteo Berrettini che quindi non avrà bisogno di una Wild card. Il numero 49 al mondo tornerà così nel tempio del tennis, dove nel 2021 sfidò Novak Djokovic in una finale persa in 4 set.

A gran sorpresa, invece, nella sezione femminile si assisterà al grande ritorno in doppio delle sorelle Venus e Serena Williams.