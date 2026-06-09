Tutto pronto per lo “Yoga Day Roma” dei record

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Redazione Sport 09 giugno 2026 a

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Domenica 21 giugno ricorrerà la Giornata Mondiale dello Yoga, istituita dall’ONU nel 2014 per celebrare la disciplina millenaria più diffusa del pianeta che anche in Italia conta oltre sei milioni di praticanti. Roma si prepara a questo importante appuntamento che unirà la Città Eterna a tutte le capitali mondiali con uno dei suoi eventi di punta: lo «Yoga Day Roma». Il 21 giugno allo Stadio della Farnesina (dalle 17) si terrà la quinta edizione della manifestazione organizzata dallo CSEN Nazionale e dal Settore Nazionale Yoga, che si preannuncia già come la più partecipata di sempre: un’onda di oltre cinquemila persone sono attese per l’ormai tradizionale evento gratuito e aperto a tutti. Edizione che sarà caratterizzata da un palco tra tradizione e novità, che manterrà il format di successo che negli anni ha saputo conquistare migliaia di appassionati: masterclass da 40 minuti nel cuore del solstizio, con le tre scuole yoga storiche dell'evento— YogaArte con Michela Manuppella e Flaminia Tolomeo, Yoga Suite con Yoss Giancarlo Miggiano, Yoga Wave con Arianna Renzetti e Ruggero Ruggeri— a garantire la qualità tecnica e l'energia. Quest’anno la novità sul palco dello Stadio della Farnesina sarà rappresentata dalla partecipazione della scuola Odaka Yoga, che introdurrà l’esclusivo format Zen Warriors, un'esperienza che fonde la fluidità dello yoga con la forza e la presenza della tradizione del guerriero interiore.