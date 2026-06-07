Formula 1, quinta meraviglia di Kimi Antonelli: dominio nel Gp di Monaco. Hamilton secondo

Foto: Lapresse

Simone Vitta 07 giugno 2026 a

a

a

Cinquina di Kimi Antonelli al Gp di F1 di Montecarlo, sesta prova mondiale. Il pilota italiano della Mercedes, esulta e si impone, per il quinto Gp consecutivo, dominando la gara del Principato dal primo all'ultimo giro e superando la linea del traguardo davanti alla Ferrari del britannico Lewis Hamilton, dopo la seconda ripartenza per la bandiera rossa arrivata dopo l'incidente di Charles Leclerc. Il monegasco è finito a muro al 66esimo giro dopo la safety car e poco prima il pilota della rossa non aveva preso bene la decisione del team al 60esimo giro, in regime di safety car per l'incidente di Stroll, di far entrare prima ai box Hamilton che ha così scontato la penalità rientrando davanti al compagno di squadra e chiede "perché lo avete fatto?", volendo restare fuori un altro giro per guadagnare la posizione. Uscita la safety car, la tensione gioca un brutto scherzo a Leclerc che finisce a muro. Al 68esimo giro i giudici di gara sventolano bandiera rossa per un problema alla barriera e all'asfalto dopo l'incidente di Leclerc. I piloti rientrano in pit lane e scendono dalle monoposto in attesa della ripartenza che avviene da fermi dalla griglia. E' ancora Antonelli il più bravo, stacca Hamilton e si va a prendere il successo di un italiano a Montecarlo dopo 22 anni, quando nel 2004 vinse Jarno Trulli.

Un monologo, dalla pole conquistata (il più giovane di sempre a riuscirci su questo circuito) alla bandiera a scacchi della gara, in uno degli appuntamenti più impegnativi di tutto il Mondiale di F1. Sul podio alla fine è salito Isack Hadjar (Red Bull). Giornataccia anche peggiore invece per Max Verstappen, subito fuori: la sua Red Bull è rimasta inchiodata sulla griglia di partenza. Ritirato senza nemmeno potere provare a dare battaglia, lui che era appena dietro ad Antonelli.