Mondiali di calcio, via libera all'Iran. Gli Usa: "Visti rilasciati"

06 giugno 2026 a

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Non ci sono più dubbi per la partecipazione dell'Iran ai Mondiali di calcio americani, e l'ipotetico ripescaggio dell'Italia teorizzato da alcuni è definitivamente fuori discussione. "Sono stati rilasciati i visti necessari all'Iran per partecipare ai Mondiali, inclusi quelli per gli atleti e il personale di supporto", è la dichiarazione delle autorità statunitensi riportata dalla BBC e che apre definitivamente le porte alla partecipazione del "Team Melli" alla Coppa del mondo in programma dall'11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti.

L'Iran, che fa parte del girone G con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda, ha cambiato il ritiro stabilito dalla Fifa, portandolo da Tucson, in Arizona, a Tijuana, in Messico, e sarà proprio dal quartier generale messicano che la squadra raggiungerà Los Angeles e Seattle, sedi delle gare della fase a gironi. La concessione dei visti, destinati soltanto ai calciatori e ai componenti dello staff tecnico, arriva a pochi giorni dal debutto in programma in Italia la notte tra il 15 e il 16 giugno (a Los Angeles contro la Nuova Zelanda).