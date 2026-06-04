Roland Garros, Errani e Vavassori trionfano al doppio misto

04 giugno 2026 a

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A Sara Errani e Andrea Vavassori riesce l'impresa di vincere per il secondo anno consecutivo il torneo di doppio misto al Roland Garros. Sulla terra rossa parigina la coppia azzurra ha sconfitto in finale, al super tie-break, quella formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dallo statunitense Evan King, con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4. Nella bacheca della 39enne di Massa Lombarda e del 31enne torinese figuravano già tre trofei Major, quelli conquistati allo Us Open nel 2024 e nel 2025 e al Roland Garros lo scorso anno..

"Vivo ancora questo sogno che non finisce, è incredibile. Oggi è stata dura per noi, ma è pazzesco e troppo divertente giocare con Andrea il mio miglior amico - ha detto Errani - Sei troppo bravo. Grazie al nostro team e alle nostre famiglie, senza di voi non saremmo qui. Grazie al Roland Garros per questo torneo e poi il pubblico pazzesco. Ci sono sempre tanti italiani che ci hanno sostenuto e siamo davvero felici di vivere questi momenti e spero di rivedervi l'anno prossimo".

Mentre Vavassori ha aggiunto: "Anche Sara è la mia miglior amica, sei la prima con cui voglio parlare quando perdo. Sono felice di condividere questa avventura con te. Grazie alla federazione, al nostro team e al torneo. Oggi c'era vento ma c'era una bellissima atmosfera, con il sostegno del pubblico. E grazie anche per il sostegno ricevuto dall'Italia".