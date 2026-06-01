Tennis, Serena Williams torna in campo. Appuntamento al Queen's
La sua Last Dance era stata allo Us Open del febbraio 2022. In quell'occasione, davanti al pubblico di casa, la regina del tennis Serena Williams aveva salutato tutti: i fan che l'hanno seguita, gli avversari che l'hanno temuta, lo sport a cui aveva dato tanto e forse tutto. Ma alle volte ritornano. E stavolta torna davvero, perché Williams ha annunciato il suo sensazionale ritorno alla categoria professionista a 44 anni. Tanto per ribadire che l'età è solo un numero.
L'apuntamento è al torneo londinese del Queen's, a cui potrà accedere grazie a una wild card. Sulle spalle porta 23 titoli Slam vinti in singolo (record nell'era Open femminile) e 14 in doppio. È l'unica giocatrice ad aver completato il Grand Slam Career sia in singolare che in doppio.
"Il Queen's Club mi sembra il luogo perfetto per iniziare questo nuovo capitolo- ha commentato in una nota - L'erba mi ha regalato alcuni dei momenti più significativi della mia carriera e sono entusiasta di tornare a competere su uno dei palcoscenici più iconici di questo sport". Williams ha in programma di giocare in doppio insieme a Victoria Mboko, la canadese numero 9 del mondo in singolare.