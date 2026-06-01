Tennis, Serena Williams torna in campo. Appuntamento al Queen's

01 giugno 2026 a

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La sua Last Dance era stata allo Us Open del febbraio 2022. In quell'occasione, davanti al pubblico di casa, la regina del tennis Serena Williams aveva salutato tutti: i fan che l'hanno seguita, gli avversari che l'hanno temuta, lo sport a cui aveva dato tanto e forse tutto. Ma alle volte ritornano. E stavolta torna davvero, perché Williams ha annunciato il suo sensazionale ritorno alla categoria professionista a 44 anni. Tanto per ribadire che l'età è solo un numero.

L'apuntamento è al torneo londinese del Queen's, a cui potrà accedere grazie a una wild card. Sulle spalle porta 23 titoli Slam vinti in singolo (record nell'era Open femminile) e 14 in doppio. È l'unica giocatrice ad aver completato il Grand Slam Career sia in singolare che in doppio.

"Il Queen's Club mi sembra il luogo perfetto per iniziare questo nuovo capitolo- ha commentato in una nota - L'erba mi ha regalato alcuni dei momenti più significativi della mia carriera e sono entusiasta di tornare a competere su uno dei palcoscenici più iconici di questo sport". Williams ha in programma di giocare in doppio insieme a Victoria Mboko, la canadese numero 9 del mondo in singolare.