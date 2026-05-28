Sinner, ancora un malore: il crollo in campo con Cerundolo al Roland Garros

Foto: Ansa

Paolo Dani 28 maggio 2026 a

a

a

Jannik Sinner è tornato in campo per il match del secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. Il tennista altoatesino, avanti due set a uno, ha avuto bisogno di una pausa di 10 minuti dopo un malore - presumibilmente legato al caldo - accusato nel finale del terzo parziale. Sul 5-4, infatti, Sinner aveva già chiesto l'intervento del fisioterapista ed era entrato negli spogliatoi per farsi misurare la pressione.

Rientrato in campo ma con poche energie, Sinner ha subito il ritorno dell'argentino. Cerundolo ha completato la rimonta da 5-2 e ha chiuso il terzo set 7-5 portando il match al quarto.