Calcio femminile, la Roma fa il doblete: dopo lo scudetto ecco la Coppa Italia

Massimiliano Gobbi 24 maggio 2026 a

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L’AS Roma Femminile completa una stagione straordinaria e conquista il doblete. Dopo aver vinto il campionato, le giallorosse si aggiudicano anche la Coppa Italia battendo la Juventus Women per 1-0 nella finale giocata allo stadio Menti di Vicenza. A decidere la sfida è stata la capitana Manuela Giugliano, autrice del gol che nel finale ha regalato il trofeo alle ragazze allenate da Rossettini.

Una vittoria dal sapore speciale, soprattutto perché arrivata contro una Juventus che nelle ultime stagioni aveva spesso rappresentato un ostacolo difficile da superare. Questa volta, però, la Roma è riuscita a trasformare la superiorità mostrata in campo in un successo concreto. Nelle precedenti finali stagionali, Coppa di Lega e Supercoppa, le giallorosse avevano disputato ottime prestazioni senza però riuscire a portare a casa il risultato. Al Menti, invece, è arrivata la consacrazione definitiva. La finale è stata equilibrata e combattuta fino agli ultimi minuti. Nel primo tempo è stata la squadra allenata da Canzi a rendersi più pericolosa, con una Juventus aggressiva e capace di creare le occasioni migliori.

La Roma, però, ha saputo resistere restando sempre dentro la partita. Nella ripresa il match cambia volto. Le giallorosse alzano il baricentro e trovano nuova energia anche grazie all’ingresso della svizzera Alayah Pilgrim, decisiva nel cambiare ritmo e atteggiamento alla squadra. Proprio da una sua iniziativa nasce l’azione che porta al gol partita: il pallone arriva a Giugliano che non sbaglia e firma la rete che vale Coppa Italia e doublete. Un trofeo che rende ancora più memorabile una stagione già entrata nella storia del club. La crescita della Roma femminile è infatti il risultato di un progetto costruito in pochi anni, ma fondato su basi solide e su una programmazione chiara.

Il club nasce ufficialmente il 15 giugno 2018, quando la Figc offre alle società professionistiche maschili la possibilità di acquisire club femminili dilettantistici. In quell’occasione l’AS Roma rileva il titolo sportivo della Res Roma, consentendo alle giallorosse di iscriversi immediatamente alla Serie A femminile. La svolta arriva il 17 agosto 2020 con l’acquisizione della società da parte di The Friedkin Group. Da quel momento il progetto accelera rapidamente. Già nella stagione 2020-2021 arriva il primo trofeo, la Coppa Italia. L’anno successivo la squadra conquista il secondo posto in campionato e raggiunge ancora la finale di coppa.

La stagione 2022-2023 rappresenta il definitivo salto di qualità. La Roma debutta nella UEFA Women's Champions League ed entra stabilmente nell’élite del calcio femminile europeo. Nello stesso ciclo arrivano anche i primi grandi successi nazionali: la Supercoppa italiana del 5 novembre 2022, vinta ai rigori contro la Juventus, e soprattutto il primo storico scudetto conquistato il 29 aprile 2023 grazie al successo per 2-1 sulla Fiorentina Femminile. Nel 2024 arriva la conferma con il secondo titolo consecutivo, un’altra Coppa Italia e una nuova Supercoppa italiana. A maggio di quest'anno, il terzo scudetto che consolida definitivamente la Roma tra le grandi realtà del calcio femminile italiano.

Oggi, dopo lo scudetto, la Roma festeggia anche la Coppa Italia e chiude una stagione destinata a restare nella memoria dei tifosi.