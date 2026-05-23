Roma, Gian Piero Gasperini: "La presenza dei Friedkin dà forza alla squadra"

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23 maggio 2026 a

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"Friedkin? La presenza della proprietà è fondamentale perché si evitano tante situazioni spiacevoli che possono nascere in un ambiente di lavoro. La maggiore presenza a Trigoria dà forza alla squadra e all'ambiente e dà risposte chiare rispetto a quanto successo in passato. Speriamo che un eventuale risultato positivo possa aiutare ad avere una Roma più compatta e con progetti comuni". Queste le parole, in conferenza stampa, di Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, alla vigilia della partita con il Verona, valida per l'ultima giornata di campionato.

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"Di solito quando si perde vengono fuori le chiacchiere. Non dico che non ci siano state, ma all'interno della squadra non ci sono mai state. Tutto ciò che è stato fatto è stato fatto in buona fede, dagli errori si impara e si riparte per fare meglio dopo. L'errore non è mai un fallimento, sono convinto che anche da situazioni non positive che abbiamo avuto siamo riusciti a fare meglio dopo", racconta il tecnico giallorosso, che ribadisce l'importanza dell'eventuale raggiungimento della qualificazione in Champions: "La Champions per le società è importante principalmente dal punto di vista economico, la differenza tra andare e non andare è grande. Andare vorrebbe dire avere più appeal sui giocatori dei campionati esteri e vorrebbe dire valorizzare i nostri giocatori. Sarebbe anche gratificante emotivamente per i calciatori".