Sarri apre il casting per la panchina della Lazio

20 maggio 2026 a

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]La partita di sabato sera è inutile eppure il presidente Lotito aspetta. Vuole che sia Sarri a fare il primo passo, l’obiettivo è risparmiare dieci milioni lordi da pagare per i prossimi due anni al tecnico toscano sempre più vicino al divorzio. Conte lascerà il Napoli, non è un mistero la corte di De Laurentiis che lavora al clamoroso ritorno sotto il Vesuvio di uno dei tecnici più amati dai tifosi partenopei. E non si può trascurare neppure la corte dell’Atalanta con il ds Giuntoli pronto a portarlo a Bergamo: in ogni caso il futuro di Sarri sembra davvero lontano dalla Capitale E Lotito? Sta in silenzio, non vuole cominciare il casting prima di avere la certezza dell’addio del suo attuale allenatore a cui è legato da un contratto di altre due stagioni ma solo per questioni economiche. Non farà nulla per trattenerlo anche se questo passo potrebbe essere una delle poche mosse per non perdere ancora di più la fiducia dei propri tifosi. Tutto fermo, altri giorni persi perché la programmazione per far partire un progetto di rilancio non si può impostare senza il nome dell’allenatore. Servirebbe un’altra intuizione geniale come quella di Simone Inzaghi del 2016 arrivata dopo il clamoroso flop dell’affare Bielsa, un tecnico emergente da lanciare nel grande calcio perché di soldi per far arrivare i big non ci sono ed è meglio non inseguire candidati impossibili.

Sono tanti gli allenatori che cominciano a essere proposti al ds Fabiani, pure lui costretto ad attendere i tempi di Lotito. Di certo, Gattuso e Palladino sono due nomi spendibili anche se l’ex ct azzurro vorrebbe ripartire dall’estero, così come quello di Pisacane che, però, pur avendo un grande futuro davanti, non pare proponibile in una piazza già complicata e ora in totale ebollizione vista la contestazione che, probabilmente, svuoterà lo stadio anche nella prossima stagione. Il sogno Conceicao che ora guadagna 15 milioni all’anno all’Al Hittihad, sempre poco percorribile, qualcuno arriva a ipotizzare un clamoroso ritorno di Pioli che fu esonerato proprio nel 2016. Tutte piste possibili ma Lotito vuole chiarire tutto con Sarri, fino a quando non ci sarà l’incontro tra i due, non si potrà scegliere il nuovo allenatore della Lazio che, di sicuro, al di là degli aspetti tattici, dovrà essere più aziendalista nella comunicazione e anche nell’utilizzo di giocatori giovani da valorizzare rispetto al suo illustre predecessore.

Intanto oggi è fissata la ripresa degli allenamenti in vista della gara contro il Pisa che può servire alla Lazio solo per chiudere almeno al nono posto e non perdere altre posizioni in una classifica già orribile. Squalificati per un turno Rovella, Tavares e Taylor, da valutare le condizioni di Gila, Cataldi, Patric e Zaccagni.

