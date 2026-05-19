Lotito parla della Lazio ma nessuno gli crede più

Foto: Ansa

Luigi Salomone 19 maggio 2026 a

a

a

Il punto più basso della storia. E non per i risultati perché la Lazio ha giocato undici volte in Serie B e rischiato di fallire almeno tre volte senza dimenticare la stagione dei meno nove quando il club si ritrovò con un piede e mezzo in terza categoria. Partirono 40.000 laziali per gli spareggi di Napoli all’inizio di luglio del 1987 con quaranta gradi, c’era un popolo che l’amava a prescindere da tutto. Il 17 maggio del 2026 la sua gestione ha riscritto il vangelo dei tifosi, il vangelo secondo Claudio. Ha svuotato la curva Nord, il cuore pulsante della società, lì dove non ci sono drogati e prostitute ma c’è amore e passione. Un derby senza laziali, una macchia indelebile che però non ha scalfito le sue granitiche convinzioni quasi ci fosse ormai un’evidente dissociazione con la realtà.

La «comparsata» al tennis dopo un derby perso quando i tifosi distrutti parlavano da soli silenziando i telefonini dalle prese in giro degli odiati rivali cittadini. Poi una lunga intervista a Mediaset quasi parlasse da presidente arrivato alla Lazio qualche mese fa. Invece, il 19 luglio saranno 22 anni, dove al di là di una media da settimo posto ci sono stati sei trofei (tre Coppa Italia e tre Supercoppa), quattro partecipazioni alla Champions e dieci all’Europa League. Da sette anni, però, c’è la sensazione diffusa che il suo modo di fare calcio con pochi soldi tentando la fortuna ogni stagione e la moltiplicazione di pani e dei pesci, sia passato di moda. Dopo il covid un lento ridimensionamento con la sola eccezione del secondo posto del 2023 griffato da Sarri. L’ingresso dei fondi, dei capitali stranieri nel calcio ha reso meno concorrenziali i suoi piani di sviluppo semmai esistano davvero e non siano frutto solo di fortunate coincidenze. Saranno pure fantastiche le sue idee, forse rivoluzionarie (tutti pazzi gli altri?? Bah) ma si devono scontrare con una concorrenza in crescita: la Lazio è fuori dalle coppe da due stagioni, è un club ormai marginale in Italia.

Dopo due settimi posti non sembra una ricetta vincente perché non ci sono grandi margini senza denari da investire e anche il progetto stadio potrebbe rivelarsi soltanto un’arma di distrazione di massa. Ma la stragrande maggioranza dei laziali, non la sparuta minoranza sbandierata per anni, non abbocca più alle fantasmagoriche promesse di un condottiero che ha fatto di tutto per farsi odiare quasi si nutra dei cori ostili e abbia un sottile piacere nell’umiliare la propria gente. Presidente le assicuriamo che non sono critiche strumentali, anzi qualcuno sarà pure in malafede ma la quasi totalità dei tifosi è stufa dei suoi toni aspri, ingiustificati per chi gestisce i soldi portati da quei pericolosi eversori. Presidente non creda ai consiglieri che le fanno avere una percezione sbagliata sulla gravità del momento: i laziali hanno messo il pollice verso il basso come si faceva nell’antica Roma e non cambieranno idea. Il suo club sta andando verso un’inesorabile eutanasia, diventerà presto l’Espanyol o il Rayo Vallecano in una città sempre più giallorossa. Ma lei nel bunker di Formello non si è accorto di nulla. Altro che solide realtà, solo illusioni condite da una visione Anni Ottanta di una società di calcio che ha perso il suo asset più importante: l’amore del suo popolo.

