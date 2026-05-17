Sinner re di Roma: primo trionfo al Foro Italico e sempre più numero 1 mondiale

17 maggio 2026 a

a

a

Jannik Sinner trionfa per la prima volta agli Internazionali d'Italia. Davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a 50 anni esatti dall'impresa di Adriano Panatta nel 1976, il numero uno della classifica Atp ha sconfitto in finale al Foro Italico il norvegese Casper Ruud (numero 25) con il punteggio di 6-4, 6-4. Sinner ha ottenuto la 34esima vittoria consecutiva, il suo 29esimo titolo a livello ATP, il quinto Masters 1000 del 2026 (dopo Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid), diventando il secondo giocatore ad aver conquistato tutti e 9 i '1000' in carriera, dopo Djokovic che completò il 'Career Golden Masters' a Cincinnati nel 2018, all'età di 31 anni.

"Sono passati 50 anni dall'ultima vitoria italiana qui a Roma. Non e' stata una bella partita, da parte di entrambi, la finale. Sono molto contento di come sono andati gli ultimi due mesi e mezzo, veramente incredibili". Così Jannik Sinner dopo aver vinto gli Internazionali d'Italia 2026. "È stato un torneo fisicamente molto duro. Ringrazio il mio staff, sia quelli che si occupano del mio corpo che quelli che curano il mio tennis. Sono felice che un azzurro abbia centrato questa occasione di vincere qui e di portare avanti ancora una volta il movimento italiano. C'era tanta tensione e sono ora molto contento", ha aggiunto l'altoatesino.

Un successo che travalica i conmfini dello sport. "Leggendario!". La premier, Giorgia Meloni, esalta così Sinner, postando una foto su X del campione azzurro che ha appena trionfato agli Internazionali di Roma.