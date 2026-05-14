Internazionali di tennis, Mattarella presente sugli spalti per la finale

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Simone Vitta 14 maggio 2026 a

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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accogliendo l'invito del Coni e della Federazione Italiana Tennis e Padel, sarà domenica al Foro Italico per assistere alla finale maschile degli Internazionali d'Italia. Il tabellone maschile vede in corsa ancora due azzurri: Luciano Darderi, che nella notte si è qualificato per la semifinale dove affronterà Casper Ruud, e Jannik Sinner, impegnato oggi nei quarti contro Andrey Rublev. Il Capo dello Stato ha accolto la proposta formulatogli dal Coni e dalla Federazione in occasione del recente incontro al Quirinale con le Nazionali femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis 2025.