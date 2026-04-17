Calcio, Bologna e Fiorentina eliminate: Italia fuori dalle coppe. Resta la Serie A
Prosegue il temporale per il calcio italiano. Dopo l'eliminazione degli azzurri nel mondiale, causa sconfitta ai rigori contro la Bosnia, anche le squadre della Serie A lasciano le competizioni europee della stagione 2025-2026.
Ieri sera l'Aston Villa ha calato il poker contro il Bologna di Vincenzo Italiano con il risultato di 4-0 nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, volando così in semifinale. Fine dell'avventura anche per la Fiorentina in Conference League, dopo il 2-1 nella gara di ritorno inferto dal Crystal Palace
Occhi puntati quindi unicamente verso la Serie A, dove l'Inter conduce la classifica con 75 punti, seguita dal Napoli a 66 e dal Milan a 63.