Lazio, Zaccagni fuori un mese

19 marzo 2026 a

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La stagione degli infortuni non conosce tregua. Ennesimo stop in casa Lazio: si ferma ancora Zaccagni. Il capitano biancoceleste ha riportato un problema muscolare alla coscia destra nel corso dell’ultima sfida contro il Milan, un infortunio che lo costringerà a rimanere ai box per circa un mese. A fare chiarezza è stata la stessa società attraverso un comunicato ufficiale, diffuso dopo gli accertamenti svolti dallo staff medico: «A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero». Un’assenza pesante per Sarri, che perde uno dei suoi uomini chiave proprio nel momento cruciale della stagione. Ora la preoccupazione maggiore riguarda la semifinale di ritorno contro l'Atalanta, in programma il 22 di aprile. Giorni contati per rimettersi a disposizione per quella che sarà la partita più importante dell'anno per la Lazio. Tegola che colpisce anche la Nazionale, con Gattuso che dovrà fare a meno dell'esterno laziale per lo spareggio in chiave Mondiale. Intanto a Formello si studiano le contromisure per l'immediato. Pedro è in vantaggio su Noslin, con Maldini confermato al centro del tridente. Più difficile pensare che Sarri lanci il giovane Przyborek, in attesa dell'esordio con la sua nuova squadra. Ancora un rinvio per Basic. Il centrocampista della Lazio non sarà a disposizione neanche per la trasferta contro il Bologna, l’ultima prima della sosta per le Nazionali. Il croato è fermo da oltre un mese per un’infiammazione all’adduttore: nelle ultime settimane ha provato più volte a rientrare, senza però riuscire a completare il recupero.

Una situazione che complica anche i piani della sua Nazionale, visto che il ct Zlatko Dalić lo aveva inserito nella lista dei pre convocati. In mezzo al campo, dunque, toccherà ancora a Patric agire da regista, confermato davanti alla difesa dopo le buone risposte offerte nelle ultime uscite. Ai suoi lati agiranno Fisayo Dele-Bashiru e Taylor, con poche alternative a disposizione. Restano infatti fuori anche Rovella, che ha già chiuso la stagione, e Cataldi, il cui rientro è previsto per aprile contro il Parma. Qualche spiraglio si apre invece in difesa per Alessio Romagnoli, rimasto a riposo contro il Milan a causa di un problema al polpaccio. Nei prossimi giorni sosterrà dei provini decisivi: se dovesse recuperare, tornerà al centro accanto a Gila. In caso contrario è già pronto Provstgaard, recentemente convocato dalla Danimarca.

