Germania, ultrà stacca la spina al Var in diretta: il sabotaggio scatena il caos

Simone Vitta 09 marzo 2026

Clamoroso sabotaggio del Var in Germania: durante la partita tra Preussen Muenster e Hertha Berlino, nella seconda divisione della Bundesliga, un ultrà della squadra di casa ha staccato la spina al monitor del Var, impedendo la revisione di un episodio controverso. Dopo l'atterramento di un giocatore ospite in area di rigore, il direttore di gara Felix Bickel è stato richiamato a bordo campo dall'assistente al Var per valutare un possibile penalty. L'arbitro si è però trovato di fronte a uno schermo nero per il sabotaggio di un tifoso con un passamontagna verde che ha invaso il campo e ha manomesso l'apparecchiatura. Contemporaneamente nella curva dei tifosi della squadra neroverde della Vestfalia è stato esposto uno striscione con la scritta "Staccate la spina al Var".

Dopo diversi minuti la decisione finale è stata affidata alla sua assistente nella sala Var di Colonia, Katrin Rafalski, che ha assegnato il rigore dopo aver rivisto le immagini. Il tifoso non è ancora stato identificato ma il club tedesco si è scusato e ha promesso un'inchiesta sull'episodio e nuove misure per impedire simili sabotaggi in futuro. L'Hertha Berlino ha poi vinto la partita 2-1 con un gol nel finale dopo il momentaneo pareggio del Preussen Muenster.