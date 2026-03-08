Formula 1, è doppietta Mercedes nel Gp in Australia. Leclerc sul podio, Hamilton 4°

Foto: Lapresse

Simone Vitta 08 marzo 2026

A Melbourne, primo Gp della stagione, doppietta Mercedes con la vittoria del britannico George Russell davanti a Kimi Antonelli. Terza la Ferrari di Charles Leclerc e quarta l'altra rossa di Lewis Hamilton. Quinto l'iridato Lando Norris su McLaren davanti a Max Verstappen scattato in penultima fila. Era dal 2019 che un pilota italiano non saliva sul podio del Gp d'Australia (l'ultimo fu Jarno Trulli). Oscar Piastri, vicecampione in carica, si è dovuto ritirare per un incidente nel giro di uscita dai box prima del via. Per Russell si tratta della sesta vittoria in carriera e per Antonelli il quarto podio.

Il Gp ha confermato la competitività della Mercedes con l'introduzione delle nuove regole. Ma il gap si è rivelato decisamente meno marcato sulla Ferrari rispetto alle qualifiche. La rossa ha commesso un errore strategico decidendo di non andare ai box per il cambio gomme in regime di safety car come hanno fatto Russell e Antonelli a Maranello. La Ferrari comunque ha dato segnali di risveglio dopo la passata stagione: la Scuderia del Cavallino sembra l'unica che possa replicare alla W17: il turbo più piccolo permette ai due ferraristi di recuperare posizioni al via, come si è visto in partenza con il monegasco che in un colpo solo è passato dal quarto al primo posto già in curva 1.

Leclerc è protagonista nei primi giri di una serie di sfide con Russell, confermando la competitività della SF-26 a carburante pieno. La lotta però ha una componente artificiale, che finirà per essere decisiva nel prosieguo del campionato. L'utilizzo dell'energia delle monoposto renderà imprevedibile diverse gare. Leclerc ha commentato in modo ironico la potenza del 'boost', una delle novità introdotte nelle monoposto del 2026, capace di aumentare considerevolmente la velocità della vettura sul rettilineo, e nel suo team radio ha scherzato con il muretto Ferrari: "Quando lo premo sembra come il fungo su Mario Kart". Un team radio diventato presto virale ma che descrive bene le nuove monoposto.