Formula 1, Russell in pole in Australia. Prima fila tutta Mercedes, Ferrari lontane otto decimi

Foto: Lapresse

Simone Vitta 07 marzo 2026 a

a

a

È di George Russell la prima pole della stagione 2026 di Formula 1 per una prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Australia. Il britannico ha dominato le qualifiche sul circuito di Albert Park mentre le Ferrari sono rimaste staccate, con il quarto tempo di Charles Leclerc e il settimo di Lewis Hamilton. "Sapevamo che la macchina era ottima", ha esultato Russell, "ma non eravamo certi del nostro potenziale. La macchina ha preso vita nel pomeriggio. Non è semplice guidare, ma sono fiducioso per la gara, anche se non sappiamo cosa potrà accadere". Completa la doppietta Mercedes Andrea Kimi Antonelli (+0"293), il 19enne italiano andato a muro in FP3 e messo in pista grazie a un lavoro straordinario del team. "È stata una giornata abbastanza stressante, ma i meccanici sono stati degli eroi a rimandarmi in pista. Non ho avuto il tempo di preparare il giro nel Q3, non è stato semplice e spero di avere un weekend pulito la prossima volta", le parole del 19enne romagnolo.

Superiorità piuttosto netta delle Frecce d'Argento, che fanno il vuoto fino a trovare Isack Hadjar in terza posizione a 0"785 di ritardo. Il francese salva il sabato della Red Bull dopo la clamorosa eliminazione in Q1 di Max Verstappen, finito contro le barriere dopo un testacoda in curva 1. Completa la seconda fila Charles Leclerc (Ferrari), quarto a 0"809 e autore di una qualifica in crescendo. "Avevo detto che avevamo cinque o sei decimi di ritardo da Mercedes e alla fine erano otto. Sono deluso perché il gap è importante", afferma il monegasco. "Abbiamo avuto qualche problema nella gestione dell'energia, ma fa parte del percorso con queste nuove macchine. Speravo nel terzo posto e domani proveremo a prendercelo". Percorso opposto per Lewis Hamilton, partito forte al venerdì e in Q1 e Q2 ma poi solamente settimo a 0"960: "Nel Q2 ho iniziato un giro e ho perso potenza. Da lì abbiamo perso il ritmo, ma avevamo il potenziale per fare terzo e quarto", spiega il britannico.

Terza fila tutta McLaren con Oscar Piastri (+0"862) davanti al campione del mondo Lando Norris (+0"957). Completano la top ten le Racing Bulls di Liam Lawson (+1"476), Arvid Lindblad (+2"729), rispettivamente ottavo e nono, e la Audi di Gabriel Bortoleto, decimo senza tempo a causa di un problema tecnico. In Q2 sono state eliminate le due Haas di Oliver Bearman, 12esimo, ed Esteban Ocon, 13esimo, le due Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto insieme a Nico Hulkenberg (Audi), 11esimo, e Alexander Albon (Williams). Verstappen, andato a sbattere prima di riuscire a mettere a segno un tempo utile, scatterà dalla 20esima casella sulla griglia di partenza per quella che sarà una gara in salita, ma peggio è andata a Lance Stroll (Aston Martin) e Carlos Sainz (Williams), rimasti ai box per problemi di affidabilità. All'esordio in F1 la Cadillac è 18esima con Sergio Perez e 19esima con Valtteri Bottas, ultimi due piloti con un rilevamento cronometrico. Domani alle 5 ora italiana il semaforo verde per i 58 giri del Gran Premio d'Australia.