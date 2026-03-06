Lionello Messi censurato sul web per aver incontrato Donald Trump

Foto: Lapresse

Lionel Messi censurato per aver incontrato e applaudito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il calciatore argentino è stato duramente sui social network per essere stato ricevuto alla Casa Bianca insieme ai compagni dell'Inter Miami per aver vinto la Mls Cup. L'incontro si è svolto mentre gli Usa e Israele stavano bombardando l'Iran. E tanto è bastato per scatenare i "leoni da tastiera". Messi ha ricevuto grandi elogi da Trump a Washington ma il capitano del Miami ha raccolto critiche sui social media.

Lo scorso dicembre Miami ha battuto i Vancouver Whitecaps per il titolo della Major League Soccer, e la stella argentina è stata nominata MVP della Lega per la seconda stagione consecutiva. “Leo, sei arrivato e hai vinto, e questo è qualcosa di molto difficile da fare, molto, molto insolito e francamente, c’è molta più pressione su di te di quanto chiunque possa immaginare, perché ci si aspetta che tu vinca, ma quasi nessuno vince”, ha detto Trump, che poi ha aggiunto: “Non lo so, potresti essere migliore di Pelé. Pelé era davvero bravo. Chi è meglio? Lui o Pelé? Penso che sia lui, ma era davvero bravo, giusto? Pelé era davvero bravo”. Messi, che ha partecipato alla cerimonia, è arrivato all’Inter Miami nel 2023.